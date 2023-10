Vedere Barcellona-Real Madrid Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 28 ottobre 2023 alle ore 16:15 italiane sui canali digitali di DAZN: “El Clasico” si gioca per la 11a giornata della Liga spagnola.

Tutto pronto! Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid si svolgerà al Lluis Companys. Le due squadre sono separate da un solo punto e cercano di raggiungere il Girona (una partita in più) in testa alla classifica. Il Barcellona è ancora imbattuto in Liga e ha vinto l’ultima partita contro l’Athletic Bilbao grazie al giovane talento Marc Guiu. Il Real Madrid ha pareggiato l’ultima partita contro il Siviglia. Nonostante l’assenza di Messi e Cristiano Ronaldo, ci saranno comunque spettacolo e campioni in campo, con Gavi che sfida Bellingham. Entrambe le squadre puntano a valorizzare i propri giovani giocatori.

Barcellona-Real Madrid Streaming Gratis e in TV

Barcellona-Real Madrid in tv live streaming gratis (per gli abbonati) con

Barcellona-Real Madrid Streaming Live, probabili formazioni

(link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Martinez, Balde; Fermin, Gavi, Gündogan, Cancelo; Lewandowski, Joao Felix. Allenatore: Xavi.

REAL MADRID (4-1-3-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Tchouameni; Valverde, Bellingham, Kroos; Rodrigo, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

Alternative per vedere Barcellona-Real Madrid Streaming Live



Non ci sono alternative legali per vedere Barcellona-Real Madrid, le trasmissioni che potrebbero aparire su Video YouTube, Facebook Live-Stream e TikTok, oppure sul raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online”, sono tutte illegali in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.