Barcellona-Juventus streaming e diretta tv: in chiaro su Canale 5? Cristiano Ronaldo ha segnato 18 gol in 33 gare contro il Barcellona in carriera, 15 nelle ultime 20 partite disputate: è la sua quinta vittima preferita in carriera dopo Siviglia, Atlético Madrid, Getafe e Celta Vigo. Questa sarà anche la prima volta che Ronaldo e Messi si sfidano in Champions League dal 2011 ad oggi (in precedenza si erano incontrati altre 4 volte in Europa), ovvero dalla semifinale di ritorno dell’edizione 2010-2011. Quella volta finì con un pareggio (Ronaldo vestiva la maglia del Real Madrid), ma a qualificarsi in finale fu il Barça di Messi.

BARCELLONA JUVENTUS Streaming Gratis TV, dove vederla in internet al posto di Rojadirecta.

Alle ore 21:00 di oggi martedì 8 dicembre 2020 si potrà vedere la partita di Champions League in diretta Barcellona-Juventus sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Si potrà vedere anchee quindi anche insul sito di www.mediasetplay.mediaset.it.

Video streaming gratis per tutti gli abbonati con Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con SkyGo (link > skygo.sky.it) per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Stream disponibile per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Diretta Barcellona-Juventus Streaming: ultime notizie formazioni



Barcellona (4-2-3-1): ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; Busquets, de Jong; Leo Messi, Coutinho, Griezmann; Braithwaite. Allenatore Ronald Koeman.

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, McKennie, F Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

Arbitro: Tobias Stieler (Germania).