Alle 20:45 italiane di oggi domenica 20 novembre 2022 si potrà vedere Austria-Italia streaming live e diretta tv sul digitale. La squadra del CT Roberto Mancini affronta l’Austria a Vienna dopo aver affrontato l’Albania a Tirana. Due gare che valgono per le statistiche e per cercare di ritrovare condizione e mentalità, ritrovate dopo Euro2020 e smarrite in seguito al play-off mondiale perso con la Macedonia.

Austria-Italia, le probabili formazioni



Austria (4-4-2): Lindner; Posch, Trimmel, Danso, Alaba; Baumgartner, Grillitsch, Schlager, Sabitzer; Arnautovic, Gregoritsch. CT Ragnick.

Italia (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Acerbi, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Pessina, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo. CT Mancini.

Arbitro: Tobias Stieler (Germania).

Dove vedere Austria-Italia Diretta Live TV



Per vedere Austria-Italia in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501). Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi domenica 20 novembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove vedere Austria-Italia Streaming Gratis



Austria-Italia Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.