Vedere Atletico Madrid-Milan Streaming Gratis On-line. Per poter sperare di passare il turno nel Gruppo B di Champions League, il Milan deve vincere e il Liverpool non deve perdere contro il Porto: tifosi rossoneri aggrappati ad un filo di speranza. Stefano Pioli in conferenza stampa: “Per questa partita è abbastanza semplice motivare i ragazzi, è l’ultima occasione per restare in corsa in Champions League”. Scopriamo dove vedere Atletico Madrid-Milan streaming e tv.

Atletico Madrid-Milan Streaming Live, probabili formazioni



ATLETICO (5-3-2): Oblak; Llorente, Savic, Gimenez, Hermoso, Carrasco; De Paul, Koke, Lemar; Suarez, Griezmann. Allenatore Simeone. A disposizione in panchina: Lecomte, Renan Lodi, Vrsaljko, Kondogbia, Herrera, Correa, Cunha, Carlos Martin.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Desplanches, Mirante, Florenzi, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Bennacer, Krunic, Messias, Ibrahimovic, Maldini.

Atletico Madrid-Milan Streaming Gratis e in TV



Atletico Madrid-Milan in diretta tv in esclusiva con Amazon Prime Video. Come? Tramite l’app Prime Video, vedere la partita su Smart Tv compatibili con l’applicazione e su tutti gli altri dispositivi (smartphone, tablet, Ps3, Ps4 Xbox One, Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick). In più, per coloro che sono abbonati sia ad Amazon che a Sky, è valida l’opzione SkyQ. Si gioca allo stadio Wanda Metropolitano a partire dalle ore 21 italiane di questa sera. Si gioca dopo Spartak Mosca-Napoli di Europa League delle ore 16:30 e dopo Inter-Shakhtar di Champions League delle 18:45.

Dove vedere la partita Atletico Madrid-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Atletico Madrid-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.erpool-Milan streaming e tv.