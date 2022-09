Vedere Atalanta-Torino Streaming Gratis On-line è possibile giovedì 1° settembre 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN, in contemporanea a Bologna-Salernitana. Sono i due posticipi che chiudono la 4a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23. Dopo tre giornate di campionato, Atalanta e Torino sono appaiate a 7 punti in classifica e hanno vinto entrambe l’ultima partita in trasferta, rispettivamente contro Verona e Cremonese. Sono 6 a oggi gli scontri fra le due squadre in tutte le competizioni. Questo il bilancio: 5 vittorie Atalanta, 1 pareggio, 0 vittorie Torino.

Atalanta-Torino Streaming Live, probabili formazioni

Mister Gasperini può schierare la formazione tipo contro i granata, che a loro volta potranno contare su un Radonjic scatenato. Anche Juric può contare sull’apporto dei suoi undici titolari: c’è Schuurs dal primo minuto.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Ruggeri, Scalvini, Soppy, Zappacosta, Zortea, Malinovskyi, Muriel, Boga, Pasalic, Hojlund.

Torino (3-4-1-2): V Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Lukic; Sanabria. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Buongiorno, Bayeye, Lazaro, Ilkhan, Adopo, Radonjic, Pellegri.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Perotti e Di Iorio. 4° Uomo: Sacchi. VAR: Marini. Assistente VAR: Rossi.

Atalanta-Torino in TV



Atalanta-Torino in diretta tv con DAZN dove sarà raccontata da Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico affidato a Manuel Pasqual. Gli abbonati a Sky e DAZN che hanno attivato il servizio ZONA DAZN potranno seguire Atalanta-Torino in diretta tv anche sul canale numero 214 di Sky.

Atalanta-Torino Streaming Gratis



Atalanta-Torino live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Il pre-partita inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Atalanta-Torino Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

