Vedere Atalanta-Roma Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 24 aprile 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha riconosciuto l’importanza della prossima partita di Serie A contro la Roma dopo il pareggio contro la Fiorentina. L’Atalanta ha avuto una serie negativa di risultati, con solo 3 vittorie nelle ultime 10 partite di campionato. Se riescono a mantenere la porta inviolata, potrebbero vincere due scontri diretti consecutivi nella massima serie per la prima volta dal 1965.

La Roma è stata colpita dalla revoca della penalizzazione alla Juventus, ma ha vinto 3 partite consecutive in campionato mantenendo la porta inviolata. L’allenatore José Mourinho ha sottolineato che la squadra deve concentrarsi sulla partita contro l’Atalanta e non pensare all’Europa League. La Roma cerca di vincere 4 partite consecutive senza subire gol per la prima volta dal 2013. Di seguito formazioni e info per vedere Atalanta-Roma streaming e tv.

Statistica in evidenza: La Roma ha vinto nell’ultima trasferta a Bergamo di Serie A (4-1 il 18 dicembre 2021), ma non ottiene due successi di fila in casa dei bergamaschi nel massimo campionato addirittura dal 2001; i giallorossi sono andati a segno in tutte le ultime 12 partite in casa dell’Atalanta in Serie A.

Atalanta-Roma Streaming Live, probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Hojlund, Zapata. Allenatore Gasperini.

In panchina: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Palomino, Bernasconi, Soppy, Muhameti, Pasalic, Boga, Muriel. Indisponibili: Lookman, Hateboer, Vorlicky, Ruggeri. Squalificati: nessuno.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore Mourinho. In panchina: Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Tahirovic, Camara, Solbakken, Volpato, Belotti. Indisponibili: Karsdorp, Smalling, Wijnaldum. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Irrati di Pistoia. Assistenti: Bindoni-Galetto. IV uomo: Volpi. VAR: Abisso. Assistente VAR: Aureliano.

Atalanta-Roma Live in TV

Il match tra Atalanta-Roma sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca Di Atalanta-Roma su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Atalanta-Roma Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Il match Atalanta-Roma sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. All’andata decisivo il goal di Scalvini per la vittoria della squadra di Gasperini all’Olimpico. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Atalanta-Roma Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Atalanta-Roma, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Tre vittorie di fila senza subire alcun gol per la Roma in campionato: i giallorossi non arrivano a quattro successi di fila in Serie A dalla fine del torneo 2019/20 e non vincono quattro gare di fila nella competizione abbinando il clean sheet da ottobre 2013 (serie di sette con Rudi Garcia in panchina in quel caso). Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web TuttoSport.