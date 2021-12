Vedere Atalanta-Roma Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 15 sui canali digitali: si gioca per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A. Teatro della sfida lo stadio “Gewiss Stadium” di Bergamo dove poche ore fa si è sentito un forte terremoto: dal sopralluogo non sono emersi rischi di rinvio della partita. La partita si svolgerà in modo normale. I ragazzi di Mourinho al Gewiss Stadium provano a fermare la marcia dei nerazzurri, reduci da 6 vittorie consecutive.

Atalanta-Roma in TV



Atalanta-Roma in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Atalanta-Roma Streaming Live, formazioni ufficiali



Nello scorso campionato i nerazzurri si sono imposti per 4-1 sulla Roma, che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio prima di essere surclassata.

I giallorossi non vincono a Bergamo dal 20 agosto 2017, quando ebbero la meglio grazie a un gol di Kolarov. Ecco le

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Irrati di Pistoia. Guardalinee: Alassio e Zingarelli. Quarto uomo: Colombo. Var: Nasca. Avar: Tolfo.

Atalanta-Roma Streaming Gratis



Atalanta-Roma streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Atalanta-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Atalanta-Roma, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.