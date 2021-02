Atalanta Real Madrid streaming e diretta tv. Si gioca alle ore 21:00 ITA di oggi mercoledì 24 febbraio 2021 per l’andata degli ottavi di Champions League. La Dea sarà chiamata a fare una prestazione top contro gli uomini di Zidane, come ha confermato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: “È una gara che si gioca in due tranche. Vincere sarebbe l’ideale, ma servirà attenzione. Troveremo una squadra attenta e concentrata nonostante i tanti assenti”. Andiamo a scoprire dove vedere Atalanta Real Madrid Streaming.

Diretta Atalanta Real Madrid Streaming: ultime notizie formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; D Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho Fernández, F Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Díaz, Vinicius.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Allenatore Zinédine Zidane.

Arbitro: Stieler (Germania). Assistenti: Gittelmann e Beitinger (Germania). IV uomo: Scharer (Germania). Var: Dankert (Germania). Avar: Millot (Francia).

Dove vedere Atalanta Real Madrid Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta

Atalanta Real Madrid in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis sono illegali. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

La partita sarà disponibile in live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Infine: alla domanda Atalanta-Real Madrid streaming in chiaro su Canale 5? la risposta è no.