Atalanta Napoli Streaming Diretta. La formazione di Gasperini riceve la squadra di Gattuso per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si parte dallo 0-0 dell’andata con fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi mercoledì 10 febbraio 2021. L’Atalanta viene dal 3-3 casalingo contro il Torino in campionato mentre il Napoli è reduce dalla sconfitta in casa del Genoa. Chi vince giocherà la finale contro la Juventus. Arbitra il signor Federico La Penna della sezione di Roma 1 (VAR Irrati). Di seguito formazioni e dove vedere Atalanta Napoli streaming diretta gratis.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Caldara, Ghislandi, Kovalenko, Ruggeri, Pasalic, Miranchuk, Malinovskyi, Lammers, Muriel.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Costanzo, Rui, Zedadka, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Politano, Petagna, Cioffi.

Atalanta Napoli Coppa Italia Streaming diretta Gratis al posto di Rojadirecta



Diretta tv in chiaro su Rai Uno alle ore 20:45 di oggi 10/02/2021.

per tutti con Rai Play (link www.raiplay.it).

Dopo lo 0-0 della gara d’andata, il Napoli potrebbe tenere la porta inviolata in due partite consecutive contro l’Atalanta per la prima volta dal 2010 (tre, tutte in Serie A). Gli azzurri non pareggiano in casa dei bergamaschi dall’ottobre 2014, in campionato – da allora tre successi per i partenopei e due per la Dea. Questa inoltre è solo la terza sfida tra Atalanta e Napoli in Coppa Italia a Bergamo: dopo il pareggio per 1-1 del 1973, il Napoli ha vinto di misura 1-0 nella gara di ritorno della finale del 1987 grazie alla rete di Bruno Giordano.

L’Atalanta ha mancato l’appuntamento con il gol solamente in una delle ultime 16 gare interne di Coppa Italia, realizzando almeno due gol in tutte le altre 15 partite nel parziale (2.4 di media a incontro).

Il Napoli potrebbe raggiungere la finale della Coppa Italia in due stagioni consecutive per la prima volta nella sua storia. In tre delle ultime quattro edizioni in cui hanno raggiunto l’atto finale della competizione, i partenopei non avevano trovato il successo nelle gara d’andata della semifinale.