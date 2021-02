Atalanta-Napoli Streaming Gratis: Sky o DAZN? Canale TV e Diretta Online, dove vederla

Atalanta Napoli streaming e diretta tv. Si gioca alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 21 febbraio 2021 per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A. Atalanta (11) e Napoli (9) sono le due squadre che hanno segnato più gol con subentrati in questa Serie A: insieme hanno totalizzato il 26% delle reti complessive di giocatori entrati dalla panchina nel torneo in corso (20/76). Solo la Roma (198) ha subito meno tiri in questo campionato di Atalanta e Napoli (entrambi 204). Dal punto di vista offensivo, queste sono le due formazioni che hanno tentato più volte la conclusione (370 i partenopei, 352 i bergamaschi). Andiamo a scoprire dove vedere Atalanta Napoli Streaming.

Diretta Atalanta Napoli Streaming: ultime notizie formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Duvan Zapata.

Allenatore Gasperini.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Politano. Allenatore Gattuso.

Dove vedere Atalanta Napoli Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta

Atalanta Napoli in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis sono illegali. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita sarà disponibile in live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.