Atalanta Milan streaming e diretta tv. Si gioca oggi, domenica 23 maggio, alle ore 20:45 il derby lombardo per l’ultima giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. I rossoneri si giocano l’accesso in Champions League contro l’undici di Gasperini che vorrà mantenere il secondo posto in classifica dietro all’Inter campione. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Atalanta Milan in tv e in diretta streaming.

Pioli chiede ai suoi l’ultimo sforzo in questo spareggio Champions: “Abbiamo cercato di vivere la migliore settimana possibile, ho visto l’atteggiamento giusto. Il Milan ci deve credere perchè ha dimostrato tutto l’anno di essere forte e vicino alle migliori squadre del campionato”.

Dove vedere Atalanta Milan Streaming senza Rojadirecta e Diretta tv

I rossoneri, inoltre, dovranno sfatare un tabù in quanto durante la gestione Pioli non hanno mai battuto l’Atalanta. Si gioca alla stessa ora di Bologna-Juventus

Atalanta Milan in diretta tv sul digitale di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 256 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro, nemmeno su DAZN. Gli abbonati potranno avere la possibilità di vedere Atalanta Milan streaming gratis con SkyGo e la potranno fruirne su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari.

Pre partita, post partita e highlights visibili su Sky tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Atalanta Milan

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Duvan Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione: Sportiello, F Rossi, Palomino, Caldara, Ruggeri, Sutalo, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Lammers, Muriel.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu; Leao. Allenatore Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Kalulu, Dalot, Romagnoli, Gabbia, Meite, Tonali, Castillejo, Hauge, Krunic, Mandzukic, D Maldini.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Giallatini e Bindoni. Quarto uomo: Doveri. VAR: Aureliano. AVAR: Tolfo.