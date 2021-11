Vedere Atalanta-Manchester United Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 2 Novembre 2021 alle ore 21 italiane: si gioca per la quarta giornata del Gruppo F di Champions League, alla stessa ora di Juve-Zenit.

Duván Zapata ha fatto gol nel primo tempo in tutte e due le ultime partite dell’Atalanta in campionato, mentre Cristiano Ronaldo, che ha fatto gol ed assist contro il Tottenham, ha segnato in tutte e tre le partite del Manchester United in questa stagione di UCL, due volte dopo l’80° minuto di gioco.

Atalanta-Manchester United Streaming Live, probabili formazioni



Il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini:

“Siamo in una fase della stagione dove siamo in zona Champions in campionato, in Europa avremo partite determinanti e possiamo qualificarci. Con due vittorie in tre partite sarebbe quasi matematica. La stagione finora è ottima, considerando tutto quello che è successo. Le aspettative sono sempre alte per noi”.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Sportiello, Muriel, Gius.

Pezzella, Malinovskyi, Djimsiti, Scalvini, Miranchuk, Lovato, Piccoli.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. Allenatore Ole Gunnar Solskjaer. A disposizione in panchina: Heaton, Henderson, Bailly, Mata, Martial, Lingard, Fred, Cavani, Sancho, Alex Telles, Matic, Van de Beek.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia).

Atalanta-Manchester United in TV



Atalanta-Manchester United in diretta tv offerta da Sky su questi canali: su Sky Sport Action (206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Statistica in evidenza: in questa stagione di UEFA Champions League, nel Gruppo F, c’è stata una media di un gol a partita dopo l’80° minuto nell’arco delle sei partite (giocate da tutte le squadre di questo girone).

Atalanta-Manchester United Streaming Gratis



Atalanta-Manchester United live streaming gratis online per gli abbonati Sky grazie all’applicazione di Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android. Disponibile a pagamento per tutti su NOW. Anche Mediaset Infinity trasmetterà la diretta streaming della partita di Bergamo. Una volto sottoscritto l’abbonamento sarà sufficiente collegarsi al portale o scaricare la relativa app in base al dispositivo con il quale si desidera accedere.

Dove vedere la partita Atalanta-Manchester United Streaming al posto di Rojadirecta TV su Internet

Come possibili alternative per vedere Atalanta-Manchester United, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta (o Tarjeta Roja Online) che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.