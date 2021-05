Atalanta Juventus Streaming Diretta. Finale di Coppa Italia al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove Gasperini vuole arricchire la bacheca e Pirlo vuole vincere il suo secondo trofeo alla prima stagione come allenatore della Juventus dopo la conquista della Supercoppa italiana vinta contro il Napoli.

Di seguito formazioni e dove vedere Atalanta Juventus streaming gratis e diretta tv online.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Duvan Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini. A Disposizione: Sportiello, Rossi, Palomino, Caldara, Ruggeri, Sutalo, Maehle, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Lammers, Muriel.

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Mckennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Paulo Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo.

Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Alex Sandro. Indisponibili: Bonucci. A Disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Frabotta, Arthur, Ramsey, Bernardeschi, Kulusevski, Morata.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Passeri e Costanzo. Quarto Uomo: Di Bello. VAR: Valeri. AVAR: Vivenzi.

Atalanta Juventus Finale Coppa Italia Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Diretta tv in chiaro su Rai Uno alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 19 maggio 2021. Atalanta Juventus Streaming gratis per tutti con Rai Play (link www.raiplay.it). Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta o TarjetaRojaOnline che però in Italia non sono legali.