Vedere Atalanta-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 7 maggio 2023 alle ore 12:30 italiane sui canali digitali. In Serie A, tutte le squadre classificate dal secondo al settimo posto si sfidano in un fine settimana cruciale per la corsa al calcio europeo. L’Atalanta, che ha guadagnato 16 punti sugli ultimi 21 disponibili, affronta la Juventus, che ha finalmente vinto la sua ultima partita dopo quattro partite senza vittorie. Guadagnare tre punti al Gewiss Stadium sarebbe oro per la Juventus, ma la squadra ospite sa che non si tratta solo di come si inizia ma di come si finisce. Nove degli ultimi 12 scontri diretti di campionato tra le due squadre si sono conclusi con dei pareggi e potrebbe esserci una partita avvincente. Di seguito formazioni e info per vedere Atalanta-Juventus streaming e tv.

Statistica in evidenza: Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha perso la maggior parte dei suoi confronti con la Juventus, vincendo solo in 5 occasioni su 33.

Atalanta-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. Allenatore Gasperini.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hateboer, Højlund, Lookman, Palomino, Ruggeri, Vorlicky.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Allegri. Squalificati: Paredes. Indisponibili: De Sciglio, Kaio Jorge.

Atalanta-Juventus Live in TV

La partita Atalanta-Juventus verrà trasmessa in diretta tv su DAZN, accessibile tramite vari dispositivi come smart tv, Xbox, PlayStation, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. È inoltre disponibile sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Stefano Borghi e Dario Marcolin commenteranno la partita su DAZN, mentre su Sky la telecronaca sarà affidata a Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

Gli abbonati di DAZN e Sky Go possono guardare la partita Atalanta-Juventus streaming gratis. In alternativa, gli abbonati di Sky possono utilizzare il servizio NOW per guardare la partita su smartphone, tablet, smart TV e computer, acquistando il ticket “Sport”. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Per vedere la partita Atalanta-Juventus, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. La Juventus ha mantenuto la sua imbattibilità in 16 delle ultime 17 partite contro l’Atalanta in Serie A, registrando 11 vittorie e 5 pareggi. L’unica sconfitta degli ultimi tempi risale al 18 aprile 2021, quando l’Atalanta ha vinto 1-0 grazie a un gol di Ruslan Malinovskyi. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web TuttoSport.