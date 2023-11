Vedere Atalanta-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 4 novembre 2023 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali. La capolista Inter affronta questo derby lombardo in casa dell’Atalanta con grande entusiasmo e la forza dei suoi 25 punti in classifica con due punti di vantaggio sulla Juventus e tre sul Milan. L’Atalanta è al quarto posto e ha ottenuto una vittoria convincente contro l’Empoli. L’Inter non ha perso contro l’Atalanta nelle ultime nove partite di Serie A. L’Atalanta ha vinto almeno sei delle prime dieci partite di campionato nelle ultime due stagioni. Scopriamo insieme le formazioni e dove vedere Atalanta-Inter live streaming e diretta tv online.

Atalanta-Inter Streaming Live, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. Allenatore: Gasperini.

A disposizione in panchina: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Bonfanti, Holm, Bakker, Zortea, Zappacosta, Adopo, Pasalic, Muriel, De Ketelaere, Miranchuk.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez.

Arbitro: Sozza.

Atalanta-Inter in TV



Atalanta-Inter in diretta tv con DAZN. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere la partita di calcio anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) con un costo aggiuntivo mensuale. Il match viene raccontato in telecronaca su DAZN da Stefano Borghi accompagnato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Se l’Inter riuscirà a vincere senza subire gol, diventerà la seconda squadra nella sua storia a ottenere una vittoria in tutte le prime cinque partite in trasferta di una stagione di Serie A senza subire reti. Nessun’altra squadra ha mai raggiunto questo risultato.

Atalanta-Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta



Atalanta-Inter live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Atalanta-Inter inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Inter e Atalanta sono le squadre che hanno mantenuto la porta inviolata più volte nei campionati europei, insieme a Nizza e Juventus. Inoltre, hanno subito meno gol previsti rispetto a Bayern Monaco e Juventus.

Dove vedere la partita Atalanta-Inter Streaming al posto di Rojadirecta

Come possibili alternative per vedere Atalanta-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.