Vedere Atalanta-Inter Streaming Gratis On-line è possibile domenica 13 novembre 2022 alle ore 12:30 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. La partita andrà in scena allo stadio “Gewiss Stadium” di Bergamo per la 15a giornata di Serie A. Il difensore dell’Atalanta Merih Demiral ha un record personale da difendere, non avendo mai perso contro l’Inter in cinque scontri diretti precedenti personali (2 vittorie, 3 pareggi). Il suo obiettivo principale potrebbe però essere provare a fermare Lautaro Martínez, con l’attaccante dell’Inter che ha segnato il gol di apertura della partita in tre delle sue sei partite precedenti contro l’Atalanta (2 vittorie, 4 pareggi).

Appuntamento alle ore 12:30 quindi per vedere Atalanta-Inter streaming gratis (per gli abbonati a Dazn e Sky Go). Statistica in evidenza: in questo incontro Gian Piero Gasperini diventerà il terzo allenatore a toccare la soglia delle 500 panchine in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Francesco Guidolin (545) e Luciano Spalletti (535 prima di questa giornata). Tre di queste panchine sono state con l’Inter, nel settembre 2011, in cui ha registrato un pareggio e due sconfitte.

Atalanta-Inter Streaming Live, probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Ederson; Hojlund.

Allenatore Gian Piero Gasperini.

A disposizione in panchina: F Rossi, Sportiello, Okoli, Palomino, Boga, De Roon, Malinovskyi, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Vorlicky, Zapata, Soppy. Indisponibili: Zappacosta, Muriel. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Brozovic, Asllani, V Carboni, Correa. Indisponibili: Dalbert, Lukaku, Darmian, D’Ambrosio. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova. Guardalinee: Baccini e Colarossi. Quarto uomo: Manganiello. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Muto.

Atalanta-Inter in diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 satellite).

Il Live Atalanta-Inter sarà commentato in telecronaca su Dazn con di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Massimo Gobbi. Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani racconteranno invece Atalanta-Inter su Sky.

Dopo la sconfitta per 0-2 contro la Juventus, l’Inter potrebbe restare a secco di gol per due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dall’aprile 2018: tre in quell’occasione, l’ultima delle quali proprio a Bergamo contro l’Atalanta. Inolter, l’Inter ha perso quattro delle ultime sei trasferte di campionato (2V), tante sconfitte esterne quante quelle registrate nelle precedenti 45 gare fuori casa per i nerazzurri.

Atalanta-Inter live streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go. Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. A pagamnto per tutti con NOW.

Il pre-partita di Atalanta-Inter inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Atalanta-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.