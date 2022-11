Argentina-Messico Streaming Gratis Mondiali Calcio. Appuntamento alle ore 20 italiane di oggi sabato 26 novembre 2022 si gioca per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo C del Mondiale di calcio 2022 : scenario della sfida l’impianto “Lusail Iconic Stadium” (Lusail di Al Daayen). L’incontro Argentina-Messico sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming gratis.

Argentina-Messico, le probabili formazioni



Dopo la clamorosa sconfitta all’esordio con l’Arabia Saudita (oggi ha perso contro la Polonia, partita in cui ha segnato finalmente Lewandowski), l’Argentina cerca il riscatto contro il Messico, che al debutto ha pareggiato contro la Polonia, nel secondo turno della fase a gironi del Mondiale

in Qatar

Argentina (4-3-3): Emiliano Martínez; Montiel, Lisandro Martínez, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Enzo Fernández; Leo Messi, Lautaro Martínez, Di María. CT Lionel Scaloni. A disposizione in panchina: Rulli, Armani, Thiago Almada, J Alvarez, Correa, Dybala, Foyth, Gomez, Mac Allister, Molina, Palacios, Pezzella, G Ramirez, Romero, Tagliafico.

Messico (4-3-3): Ochoa; Sanchez, H.Herrera, Montes, Arteaga; Rodriguez, E Alvarez, Guardado; Lozano, F Mori, Vega. CT Gerardo Martino. A disposizione in panchina: Talavera, Cota, Alvarado, K.Alvarez, Antuna, Araujo, Chavez, Gutierrez, Gallardo, Raul Jimenez, Martin, Moreno, Pineda, Romo, Vasquez.

Arbitro: Orsato (Italia). Guardalinee: Carbone-Giallatini. Quarto Uomo: Kovacs. VAR: Irrati. Assistente VAR: Valeri.

Dove vedere Argentina-Messico Diretta Live TV



Per vedere Argentina-Messico in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi sabato 26 novembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove vedere Argentina-Messico Streaming Gratis



Argentina-Messico Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.