Vedere l’amichevole Antalyaspor-Napoli Streaming Gratis On-line. Il match amichevole tra Napoli e Antalyaspor si disputerà oggi mercoledì 7 dicembre 2022 all’Antalya Arena di Antalya, in Turchia. Il calcio d’inizio della partita è previsto per le ore 18:45 italiane. Azzurri impegnati in un mini ritiro all’estero (Crystal Palace-Napoli si gioca domenica 11 dicembre sempre ad Antalya,alle ore 16) per tenere alte forma e concentrazione in vista della ripresa del campionato prevista ad inizio gennaio: primo match, quello del 4 contro l’Inter a San Siro. Andiamo a scoprire formazioni e dove vedere Antalyaspor-Napoli streaming e tv.

Diretta Antalyaspor-Napoli Streaming, le probabili formazioni

Antalyaspor (4-5-1): Uysal; Balci, Sari, Luyindama, Kudryashov, Vural; Nakajima, Fernando, Akyol, Larsson; Wright.

Allenatore Nuri Sahin.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Jesus, Ostigard, Mario Rui; Lobotka, Ndombele, Elmas; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. Allenatore Luciano Spalletti.

Come vedere Antalyaspor-Napoli in TV al posto di Rojadirecta

Napoli Pescara in diretta tv su DAZN (inclusa nell’abbonamento) e su Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro (non è presente nell’abbonamento base nel pacchetto calcio o sport di Sly) e sarà invece acquistabile, così come quella di domenica con il Crystal Palace, in in modalità pay per view al costo di 9,99 euro.

La telecronaca in diretta (su DAZN con Riccardo Mancini) avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alle ore 18:45 italiane di oggi mercoledì 7 dicembre 2022, 45 minuti dopo quello d’inizio dell’amichevole Inter-Salisburgo (gratis su Facebook Inter e Inter TV).

Dove vedere l’amichevole Antalyaspor-Napoli Streaming su Internet invece di Rojadirecta



Antalyaspor-Napoli streaming disponibile su DAZN (gratis per gli abbonati). Non è possibile vedere la partite con Sky Go come accade per tutti gli altri canali del pacchetto calcio, in quanto sull’app non sono visibili gli eventi in Pay per View. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative? Sconsigliamo l’uso del raccoglitore internet di links gratis “Rojadirecta Online TV” che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.